Veja as performances musicais do Grammy, com Dua Lipa, Billie Eilish, SZA, Miley Cyrus e mais! Festa também teve os veteranos Joni Mitchell, Tracy Chapman, U2 e Billy Joel brilhando

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

A 66ª cerimônia de entrega dos Grammys teve,além da entrega dos gramofones, muita música, como não poderia deixar de ser. Bastante eclética, a festa, realizada na noite de ontem (4) teve tanto artistas que estavam indicados em diversas categorias, caso de, entre outra, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, SZA, Billie Eilish como nomes que já cravaram seu nome na história da música há décadas como U2, Joni Mitchell e Billy Joel. Veja as performances vistas durante a cerimônia:

Dua Lipa mostrou um medley com a inédita "Training Season", e mais "Dance The Night" e "Houdini"

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Clique para ver no Vagalume

O encontro de Luke Combs e Tracy Chapman "Fast Car", foi, merecidamente, um dos mais comentados nas redes sociais:

Clique para ver no Vagalume

SZA, que tinha o maior número de indicações deste ano, fez um medley juntando "Snooze" e "Kill Bill"

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Clique para ver no Vagalume

Billie Eilish mostrou a duplamente vitoriosa "What Was I Made For?"

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Clique para ver no Vagalume

Miley Cyrus fez uma performance de, como não poderia deixar de ser, "Flowers", a vencedora do Grammy de gravação do ano:

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Clique para ver no Vagalume

Apesar das seis indicações, Olivia Rodrigo não ganhou nenhum gramofone. Pelo menos os fãs da cantora tiveram a chance de ouvi-la cantar "vampire" na festa:

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Clique para ver no Vagalume

Diretamente da Sphere Arena, em Las vegas, o U2 tocou "Atomic City":

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Clique para ver no Vagalume

Aos 80 anos, Joni Mitchell segue como exemplo de dignidade musical e superação - em 2015 ela sofreu um aneurisma cerebral. Ontem, ao lado do grupo de artistas qeu lhe ajudaram a voltar para a música, capitaneado por Brandi Carlile, ela se apresentou pela primeira vez em uma festa do Grammy e ainda ganhou o prêmio, de melhor álbum folk. A música escolhida, talvez sem surpresa, foi "Both Sides Now" (1968), que, a cada ano que passa, ganha novo significado.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Clique para ver no Vagalume

Travis Scott fez um medley de três músicas: "My Eyes", "I KNOW?" e "Fein", esta com a participação de Playboi Carti.

Clique para ver no Vagalume

Ao lado de 21 Savage e Brandy, Burna Boy fez uma performance de "Sittin' on Top of the World"

Clique para ver no Vagalume

Para encerrar a noite, outro grande momento da festa. Billy Joel voltou ao Grammy após 30 anos de ausência, para mostrar a nova de "Turn the Lights Back On", su primeira música em décadas e relembrar um de seus grandes clássicos: "You May Be Right", que está no vídeo abaixo.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume