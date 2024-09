Veja como foi a participação de Anitta no show de The Weeknd em São Paulo Performance contou com um medley de funk apresentado pela brasileira Vagalume|Do R7 08/09/2024 - 00h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 00h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-