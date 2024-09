Veja como foi a performance de Anitta no primeiro jogo da NFL no Brasil Cantora foi a atração no intervalo do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers Vagalume|Do R7 06/09/2024 - 23h50 (Atualizado em 06/09/2024 - 23h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-