Veja Lady Gaga cantando ao vivo pela primeira vez "Abracadabra" e "Killah" no SNL

Lady Gaga foi a apresentadora e atração musical do famoso programa de televisão Saturday Night Live (SNL), exibidao neste sábado (8). Ocupando dupla função no programa, a artista aproveitou a oportunidade para fazer a primeira performance ao vivo de duas faixas de seu novo disco, 'Mayhem', lançado apenas um dia antes.



A primeira apresentação trouxe "Abracadabra", onde Gaga hipnotizou a plateia com uma coreografia singular dentro de uma estrutura neon confinada, acompanhada por dançarinos de suporte em formas angulares.



Ela também gravou uma versão ao vivo de "Killah (Feat. Gesaffelstein)", faixa inspirada no funk rock. Neste número, a cantora iniciou nos bastidores do icônico Studio 8H, antes de subir ao palco acompanhada por uma banda ao vivo. Em um estilo reminiscentemente próximo da atmosfera musical de David Bowie, a performance culminou quando Gaga surpreendeu a todos ao assumir a bateria, liberando um poderoso grito de rock.



Esta foi a quinta participação de Lady Gaga no programa de humor, e sua segunda vez como anfitriã, seguindo a recente aparição nas comemorações de 50 anos do SNL.



Veja as duas performances abaixo:



"Abracadabra"



"Killah (Feat. Gesaffelstein)"



Fonte: Vagalume