Veja o clipe do Twenty One Pilots para "The Line", trilha sonora de "Arcane: League Of Legends" Música é parte da trilha sonora da 2ª temporada da animação da Netflix Vagalume|Do R7 29/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 29/11/2024 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Twenty One Pilots divulgou um clipe para a faixa "The Line", que faz parte da trilha sonora da 2ª temporada da série em animação "Arcane: League Of Legends", da Netflix. Além do duo formado por Tyler Joseph e Josh Dum, nomes como Mike Shinoda, Stray Kids, Ashnikko e Imagine Dragons também estão presentes na soundtrack que embala a trama e que foi lançada nesta semana pela Riot Games e Virgin Music Group, como já destacamos anteriormente no Vagalume.



O clipe de "The Line" mescla imagens do duo com as da animação, em meio a momentos dramático da história.



A música, lançada na semana passada, foi escrita por Tyler Joseph e será tocada ao vivo pela primeira vez na premiação The Game Awards, em Los Angeles, no dia 12 de dezembro, que será transmitida pelo YouTube.



Confira o vídeo de "The Line" abaixo, com a letra e a tradução:



Clique para ver no Vagalume



"The Line"



My body's on the line now

I can't fight this time now

I can feel the light shine on my face

Did I disappoint you?

Will they still let me over if I cross the line?



Take a seat but I'd rather you not be here for

What could be my final form

Stay your pretty eyes on course



Keep the memories of who I was before

So stay with me because



My body's on the line now

I can't fight this time now

I can feel the light shine on my face

Did I disappoint you?

Will they still let me over if I cross the line?



Honestly I thought I was fully prepared for

The threshold in store

Stay your pretty eyes on course



I guess I never really faced my fears before

So stay with me because



My body's on the line now

Pull the blanket tight now

I can feel the light shine on my face

Did I disappoint you?

Will they still let me over if I cross the line?



Please don't let them see me

Show there's nothing left to try

I can feel the light shine on my face

Did I disappoint you?

Will they still let me over if I cross the line?

If I cross the line



"A Linha"



Meu corpo está em jogo agora

Não posso lutar dessa vez agora

Eu posso sentir a luz brilhar em meu rosto

Eu te decepcionei?

Eles ainda me deixarão passar se eu cruzar a linha?



Sente-se, mas prefiro que você não esteja aqui

Qual poderia ser minha forma final

Mantenha seus lindos olhos no caminho



Guarde as memórias de quem eu era antes

Então fique comigo porque



Meu corpo está em jogo agora

Não posso lutar dessa vez agora

Eu posso sentir a luz brilhar em meu rosto

Eu te decepcionei?

Eles ainda me deixarão passar se eu cruzar a linha?



Sinceramente, pensei que estava totalmente preparado para

Para o limiar que me aguarda

Mantenha seus lindos olhos no caminho



Acho que nunca enfrentei meus medos antes

Então fique comigo porque



Meu corpo está em jogo agora

Puxe o cobertor com força agora

Eu posso sentir a luz brilhar em meu rosto

Eu te decepcionei?

Eles ainda me deixarão passar se eu cruzar a linha?



Por favor, não deixe que me vejam

Mostre que não há mais nada para tentar

Eu posso sentir a luz brilhar em meu rosto

Eu te decepcionei?

Eles ainda me deixarão passar se eu cruzar a linha?

Se eu cruzar a linha



Fonte: Vagalume