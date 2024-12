Veja o trailer de "Becoming Led Zeppelin", o primeiro documentário autorizado da lendária banda Filme mostrará a história da banda da formação à chegada do sucesso. Entrevista inédita com John Bonham é o grande destaque Vagalume|Do R7 06/12/2024 - 10h28 (Atualizado em 06/12/2024 - 10h28 ) twitter

"Becoming Led Zeppelin", primeiro documentário feito com a autorização dos ex-membros da lendária banda, ganhou uma data de estreia nos EUA e um trailer oficial. O filme tem direção de Bernard MacMahone e será exibido exclusivamente em salas IMAX a partir de 7 de fevereiro do ano que vem.



Com novos depoimentos de Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones, o longa contará a história da ascensão meteórica do quarteto - apenas um ano após a sua formação o quarteto já estava conquistando a América.



O filme terá ainda imagens raras e inéditas e uma entrevista inédita com o baterista John Bonham, cuja morte em 1980 selou o fim do grupo que, só voltaria a se reunir em raras ocasiões especiais.



"Becoming Led Zeppelin" não teve uma data de estreia no Brasil anunciada, mas ela não deve tardar. A Sony Pictures comprou os direitos de exibição para a América Latina.



Veja:



Fonte: Vagalume