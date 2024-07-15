Veja os vencedores do Kids Choice Awards 2024

Crédito foto: Phillip Faraone/Getty Images para a Nickelodeon
O Kids Choice Awards realizou a sua edição de 2024, neste sábado (13), em Santa Monica, na Califórnia (EUA). O evento premia artistas da televisão, música e internet, anualmente, em votação popular.
Entre os artistas musicais, Taylor Swift foi o destaque levando 3 prêmios. Olivia Rodrigo também se destacou ao vencer categorias da música e televisão.
Billie Eilish ganhou na categoria "Música Favorita" com "What Was I Made For?". "Espresso", single de Sabrina Carpenter e hit de 2024 até o momento, também levou o prêmio de "Música Viral Favorita".
Veja a lista de vencedores abaixo:
MÚSICA
ARTISTA FEMININA FAVORITA
Taylor Swift
ARTISTA MASCULINO FAVORITO
Post Malone
GRUPO MUSICAL FAVORITO
Imagine Dragons
MÚSICA FAVORITA
“What Was I Made For?” - Billie Eilish
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COLABORAÇÃO MUSICAL FAVORITA
“Barbie World (With Ice Spice & Aqua)” - Nicki Minaj
ARTISTA REVELAÇÃO FAVORITO
Reneé Rapp
ÁLBUM FAVORITO
“GUTS” - Olivia Rodrigo
ESTRELA DA MÚSICA GLOBAL FAVORITA
Taylor Swift
INGRESSO FAVORITO DO ANO
"Taylor Swift: The Eras Tour"
MÚSICA VIRAL FAVORITA
“Espresso” - Sabrina Carpenter
TELEVISÃO
PROGRAMA DE TV FAVORITO INFANTIL
Percy Jackson e os Olimpianos
PROGRAMA DE TV FAVORITO EM FAMÍLIA
Young Sheldon
REALITY SHOW FAVORITO
America's Got Talent
DESENHO ANIMADO FAVORITO
Bob Esponja
ATRIZ DE TV FAVORITA INFANTIL
Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical: The Series)
ATOR DE TV FAVORITO INFANTIL
Walker Scobell (Percy Jackson, Percy Jackson e os Olimpianos)
ATRIZ DE TV FAVORITA EM FAMÍLIA
Miranda Cosgrove (Carly, iCarly)
ATOR DE TV FAVORITO EM FAMÍLIA
Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young Sheldon)
FILMES
FILME FAVORITO
Barbie
ATOR DE CINEMA FAVORITO
Timothée Chalamet (Willy Wonka, Wonka)
ATRIZ DE CINEMA FAVORITA
Margot Robbie (Barbie, Barbie)
FILME DE ANIMAÇÃO FAVORITO
Homem-Aranha: Através do Aranhaverso
ATOR DE VOZ MASCULINO FAVORITO
Adam Sandler (Leo, Leo)
ATRIZ DE VOZ FEMININA FAVORITA
Anna Kendrick (Poppy, Trolls Band Together)
VILÃO FAVORITO
Jack Black (Bowser, O Super Mario Bros. Filme)
OUTRAS CATEGORIAS
CRIADOR MASCULINO FAVORITO
MrBeast
CRIADORA FEMININA FAVORITA
Lexi Rivera
GAMER FAVORITO
Kai Cenat
ESTRELA DA MÚSICA NAS REDES SOCIAIS FAVORITA
Bella Poarch
FAMÍLIA DE CRIADORES FAVORITA
Jordan Matter/Salish Matter
ATLETA FEMININA FAVORITA
Simone Biles
ATLETA MASCULINO FAVORITO
Travis Kelce
JOGO ELETRÔNICO FAVORITO
Roblox
Fonte: Vagalume
Crédito foto: Phillip Faraone/Getty Images para a Nickelodeon