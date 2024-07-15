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R7 Música
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Veja os vencedores do Kids Choice Awards 2024

Taylor Swift foi o destaque entre os artistas da música

Vagalume

Vagalume|Do R7


Crédito foto: Phillip Faraone/Getty Images para a Nickelodeon

O Kids Choice Awards realizou a sua edição de 2024, neste sábado (13), em Santa Monica, na Califórnia (EUA). O evento premia artistas da televisão, música e internet, anualmente, em votação popular.

Entre os artistas musicais, Taylor Swift foi o destaque levando 3 prêmios. Olivia Rodrigo também se destacou ao vencer categorias da música e televisão.

Billie Eilish ganhou na categoria "Música Favorita" com "What Was I Made For?". "Espresso", single de Sabrina Carpenter e hit de 2024 até o momento, também levou o prêmio de "Música Viral Favorita".

Veja a lista de vencedores abaixo:

MÚSICA

ARTISTA FEMININA FAVORITA

Taylor Swift

ARTISTA MASCULINO FAVORITO

Post Malone

GRUPO MUSICAL FAVORITO

Imagine Dragons

MÚSICA FAVORITA

What Was I Made For?” - Billie Eilish

Clique para ver no Vagalume

COLABORAÇÃO MUSICAL FAVORITA

Barbie World (With Ice Spice & Aqua)” - Nicki Minaj

ARTISTA REVELAÇÃO FAVORITO

Reneé Rapp

ÁLBUM FAVORITO

GUTS” - Olivia Rodrigo

ESTRELA DA MÚSICA GLOBAL FAVORITA

Taylor Swift

INGRESSO FAVORITO DO ANO

"Taylor Swift: The Eras Tour"

MÚSICA VIRAL FAVORITA

Espresso” - Sabrina Carpenter

TELEVISÃO

PROGRAMA DE TV FAVORITO INFANTIL

Percy Jackson e os Olimpianos

PROGRAMA DE TV FAVORITO EM FAMÍLIA

Young Sheldon

REALITY SHOW FAVORITO

America's Got Talent

DESENHO ANIMADO FAVORITO

Bob Esponja

ATRIZ DE TV FAVORITA INFANTIL

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical: The Series)

ATOR DE TV FAVORITO INFANTIL

Walker Scobell (Percy Jackson, Percy Jackson e os Olimpianos)

ATRIZ DE TV FAVORITA EM FAMÍLIA

Miranda Cosgrove (Carly, iCarly)

ATOR DE TV FAVORITO EM FAMÍLIA

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young Sheldon)

FILMES

FILME FAVORITO

Barbie

ATOR DE CINEMA FAVORITO

Timothée Chalamet (Willy Wonka, Wonka)

ATRIZ DE CINEMA FAVORITA

Margot Robbie (Barbie, Barbie)

FILME DE ANIMAÇÃO FAVORITO

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

ATOR DE VOZ MASCULINO FAVORITO

Adam Sandler (Leo, Leo)

ATRIZ DE VOZ FEMININA FAVORITA

Anna Kendrick (Poppy, Trolls Band Together)

VILÃO FAVORITO

Jack Black (Bowser, O Super Mario Bros. Filme)

OUTRAS CATEGORIAS

CRIADOR MASCULINO FAVORITO

MrBeast

CRIADORA FEMININA FAVORITA

Lexi Rivera

GAMER FAVORITO

Kai Cenat

ESTRELA DA MÚSICA NAS REDES SOCIAIS FAVORITA

Bella Poarch

FAMÍLIA DE CRIADORES FAVORITA

Jordan Matter/Salish Matter

ATLETA FEMININA FAVORITA

Simone Biles

ATLETA MASCULINO FAVORITO

Travis Kelce

JOGO ELETRÔNICO FAVORITO

Roblox

Fonte: Vagalume

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