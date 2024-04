Victoria Monét vence o prêmio de "Artista Revelação" no Grammy 2024

Alto contraste

Um dos prêmios mais imprevisíveis do Grammy teve na edição deste ano uma de suas favoritas como vencedora. Victoria Monét, uma das novas vozes do R&B, levou o prêmio de "Melhor Artista Novo".

Este foi o terceiro prêmio da noite da cantora, que já havia levado o gramofone nas categorias de "Melhor Álbum de R&B" e "Melhor Engenharia de Som", com "JAGUAR II". Victoria fez um discurso longo (com direito a ser apressada no final pela produção do evento) e ficou bastante emocionada.

Desde 2018, apenas mulheres venceram esta categoria: Alessia Cara (2018), Dua Lipa (2019), Billie Eilish (2010), Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo (2022) e Samara Joy (2023).

