VIVIZ lança o seu quinto mini álbum, "VOYAGE". Ouça com todas as letras! Novo trabalho de estúdio do trio conta com cinco faixas Vagalume|Do R7 08/11/2024 - 08h28 (Atualizado em 08/11/2024 - 08h28 )

O grupo de k-pop VIVIZ lançou, nesta quinta-feira (7), o seu quinto mini álbum, "VOYAGE". O novo trabalho de estúdio do trio formado por SinB, Eunha e Umji chega com cinco faixas inéditas para os fãs.



A primeira música de trabalho de "VOYAGE" é a faixa de abertura, "Shhh!". O single, inclusive, chegou com um clipe oficial já disponível no Youtube.



Ouça o disco "VOYAGE", com todas as letras, abaixo:



1. Shhh! (original / romanizado)

2. Cliché (original / romanizado)

3. Full Moon (original / romanizado)

4. Hypnotize (original / romanizado)

5. Love & Tears (original / romanizado)



Assista também ao clipe de "Shhh!" a seguir:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume