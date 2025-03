Wes Scantlin, vocalista do Puddle Of Mudd, é detido sob acusação de violência doméstica Além de uma suposta agressão física à namorada, a prisão também envolve posse de "substância controlada" Vagalume|Do R7 19/03/2025 - 10h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 10h05 ) twitter

O vocalista da banda Puddle of Mudd, Wes Scantlin (Foto: AP), foi novamente detido pela polícia recentemente. De acordo com o TMZ, o cantor, de 52 anos, foi preso sob a acusação de violência doméstica em Torrance, Califórnia, no dia 11 de março por volta das 4h da manhã. Cerca de uma hora depois, ele foi autuado por uma acusação de crime grave. Uma fonte das autoridades relatou que Scantlin teve um confronto com sua namorada, o que levou à sua prisão.



A polícia respondeu a um chamado em um apartamento por volta das 3h da manhã, horário local. Fontes afirmam que houve uma discussão verbal entre o casal, que teria evoluído para violência física. A mulher apresentava sinais visíveis nos braços, e um "substância controlada" foi encontrada com o cantor durante a abordagem no local. As acusações incluem violência doméstica e posse de substância controlada.



O advogado de Scantlin, Robert Hankoff, afirmou exclusivamente ao Page Six: "Há uma grande quantidade de informações erradas sendo divulgadas." Ele rebateu as acusações graves alegando que "não houve prisão por violência doméstica em grau de crime". Segundo o advogado, Wes Scantlin está enfrentando um caso de contravenção em relação à violência doméstica, e acredita que todas as evidências esclarecerão os fatos, demonstrando sua inocência.



Ainda segundo a imprensa internacional, registros online, contudo, indicam que a acusação contra a voz do hit "Blurry" (no vídeo acima) era de crime grave, atribuindo esse nível à questão de substância controlada, e não à violência doméstica. Após permanecer sob custódia até o dia 15 de março, Scantlin foi liberado após pagamento de fiança, que estava fixada em US$90.000, conforme informado pelo site TMZ (aproximadamente R$ 510 mil na cotação de hoje).



O nome da namorada do cantor não foi divulgado, e seu advogado mantém a expectativa de que todas as informações revelem a realidade dos acontecimentos. Scantlin tem um histórico na justiça, incluindo prisões anteriores por dirigir sob a influência de álcool e um incidente recente em que foi pulverizado com spray de pimenta por resistir à prisão.



Fonte: Vagalume