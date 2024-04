"What Was I Made For?", de Billie Eilish, vence o prêmio "Canção do Ano" no Grammy 2024 Música para o filme "Barbie" levou uma das principais categorias da noite

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Billie Eilish venceu a categoria "Canção do Ano", do Grammy 2024, com a música do filme "Barbie", "What Was I Made For?". Bastante emocionada, ela subiu ao palco para receber o prêmio junto com o seu irmão FINNEAS, com quem compôs a faixa.

A concorrência para a categoria nesta edição foi uma das mais difíceis da história. Billie superou Jon Batiste (indicado com ""), Dua Lipa ("Dance The Night"), Taylor Swift ("Anti-Hero"), Lana Del Rey ("A&W"), Olivia Rodrigo ("vampire"), Miley Cyrus ("Flowers") e SZA ("Kill Bill").

Em seu discurso, Billie Eilish fez questão de agradecer à diretora de "Barbie", Greta Gerwig. "Obrigado a você Greta Gerwig por fazer o melhor filme do ano", disse.

Clique para ver no Vagalume

Veja o clipe de "What Was I Made For?" abaixo:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume