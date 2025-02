Will Smith revela coincidência sinistra com as mortes de Notorious B.I.G. e Prince Astro contou que conversou com ambos os artistas horas antes das tragédias que tiraram suas vidas Vagalume|Do R7 19/02/2025 - 11h45 (Atualizado em 19/02/2025 - 11h45 ) twitter

O ator e cantor Will Smith compartilhou uma revelação intrigante sobre uma sombria conexão com as mortes de dois icônicos músicos. Em uma participação no "Broken Record Podcast", com Justin Richmond, o artista revelou ter encontrado com Notorious B.I.G. e falado com Prince, próximos dos eventos trágicos que levariam ao falecimento de ambos.



Will Smith contou que encontrou com Notorious B.I.G. apenas algumas horas antes de sua morte, em 1997. Ele descreveu o momento como impactante, mencionando que a perda o afetou profundamente. "Essa me machucou. E também me assustou", disse ele.



"Eu nem quero dizer isso em voz alta porque parece um péssimo presságio", explicou Smith. "Conheci o Biggie quatro horas antes de ele ser morto e falei com o Prince oito horas antes de ele morrer."



Sobre Prince, Smith revelou que tinha conversado com o cantor para discutir uma ideia de empreendimento com Jay-Z, apenas horas antes de sua morte repentina em 2016. Prince faleceu devido a complicações causadas por "toxicidade de fentanil", conforme revelado posteriormente pelo relatório toxicológico, que indicou níveis elevados da substância no corpo do cantor.



Durante o podcast, Smith fez questão de destacar a coincidência preocupante dessas interações pouco antes das mortes dos artistas. Ele até brincou, dizendo ao apresentador: "não me liguem, não me liguem".



Confira o episódio completo do podcast:



Fonte: Vagalume