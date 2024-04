Zara Larsson lança o novo álbum "VENUS". Ouça com as letras! Cantora também divulgou o clipe do single "You Love Who You Love"

Zara Larsson lançou, hoje (9), seu novo álbum de estúdio, "VENUS". O disco é o quarto de sua carreira, sucessor de "Poster Girl", de 2021, e o primeiro de uma parceria entre seu selo próprio, a Sommer House, e a Sony Music.

"VENUS" conta com 12 faixas, incluindo o single "On My Love", que traz a parceria de David Guetta.

Além do álbum, a artista também definiu que o novo single do trabalho é a música "You Love Who You Love", que também ganhou um clipe nesta sexta-feira (9).

Confira o álbum com as letras abaixo:

1. "Can't Tame Her"

2. "More Than This Was"

3. "On My Love (With David Guetta)"

4. "Ammunition"

5. "None Of These Guys"

6. "You Love Who You Love"

7. "End Of Time"

8. "Nothing"

9. "Escape"

10. "Soundtrack"

11. "Venus"

12. "The Healing"

