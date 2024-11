Zayn Malik homenageia Liam Payne em show de estreia de nova turnê Cantor projetou mensagem comovente no telão após ao final da performance Vagalume|Do R7 24/11/2024 - 02h27 (Atualizado em 24/11/2024 - 02h27 ) twitter

O cantor Zayn, ex-integrante do One Direction, emocionou o público ao prestar uma homenagem ao falecido colega de banda, Liam Payne, no seu show de estreia da turnê "Stairway To The Sky", no sábado (23). No final do espetáculo, realizado em Leeds, no Reino Unido, foi exibida no telão uma mensagem carinhosa em memória do amigo.



Quando Zayn e sua banda apresentaram a música que encerrou a apresentação, as luzes se apagaram e uma imagem foi projetada no telão: "Liam Payne 1993 - 2024. Te amo irmão", em um fundo azul e com um emoji de coração foram exibidos, à medida que os fãs começaram a gritar e se emocionar com o ato.



Veja abaixo:



A turnê "Stairway To The Sky" marca o início da trajetória solo de Zayn em shows ao vivo, sendo a primeira após sua saída da banda em 2015 e do lançamento de seu disco mais recente, "Room Under The Stairs", de maio deste ano. O início das apresentações, inicialmente programado para outubro nos Estados Unidos, foi adiado devido à perda de Liam Payne, com as datas remanejadas para janeiro de 2025.



O ex-integrante do One Direction, que dividiu o palco com Zayn entre 2010 e 2015, faleceu tragicamente em outubro após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, Argentina. Segundo o relatório preliminar das autoridades argentinas, a causa da morte foi atribuída a "politraumatismo" associado a "hemorragias interna e externa".



Além de Zayn, os outros ex-membros da banda — Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan — também estiveram presentes no velório de Liam, que ocorreu em 20 de novembro. A homenagem de Zayn comoveu os fãs que prestaram tributo nas redes sociais, reafirmando o impacto duradouro de Liam Payne na música e em seus colegas.



