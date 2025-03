Zendaya será Ronnie Spector em filme dirigido por Barry Jenkins baseado na autobiografia da cantora Cinebiografia revelará vida e relação com Phil Spector Vagalume|Do R7 26/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h25 ) twitter

Zendaya irá viver a lendária Ronnie Spector em um filme a ser produzido pela A24. A atriz e cantora foi confirmada na cinebiografia que vai ter a direção de Barry Jenkins, do marcante "Moonlight"



O roteiro do filme será baseado em "Be My Baby", a autobiografia que a vocalista das Ronettes lançou em 1990, com o foco centrado em sua problemática relação com Phil Spector - um homem de talento inegável, e um histórico de episódios de violência e abuso contra mulheres (o produtor morreu em 2021 quando cumpria pena pelo assassinato da atriz Lana Clarkson).



Ronnie morreu em 12 de janeiro de 2002 aos 78 anos, e disse que desejava ver Zendaya interpretando-a no cinema.



O filme está em processo inicial de produção e ainda não tem uma data de estreia programada,



Fonte: Vagalume