10 Fatos sobre Nico Minoru Personagem está na nova série do Homem-Aranha O post 10 Fatos sobre Nico Minoru apareceu primeiro em O Vício. R7 Nitro|Do R7 30/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha já estreou com dois episódios no Disney+, e embora seja basicamente um What If…?, essa versão do herói aracnídeo segue de perto a versão de Tom Holland do MCU. Claro, isso traz algumas diferenças cruciais, como por exemplo o fato de Peter nunca ter conhecido Ned ou MJ.

Para descobrir mais sobre a intrigante história de Nico Minoru, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Artigos:

Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha | Todos os vilões confirmados na série

Tudo sobre Malícia, a Mulher-Invisível maligna

Solo Leveling: Quem é Cha Hae-In e o quão poderosa ela é?