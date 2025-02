Angela Bassett diz que merecia o Oscar por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre Atriz não esconde decepção pela derrota O post Angela Bassett diz que merecia o Oscar por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre apareceu... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Angela Bassett do Pantera Negra

Em 2023, Angela Bassett foi uma forte concorrente ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar, graças a seu trabalho em Pantera Negra: Wakanda para Sempre (2022). A estrela, no entanto, acabou perdendo o prêmio para Jamie Lee Curtis, que foi destaque em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (2022). Quando a vencedora da edição foi anunciada, a decepção de Bassett pela derrota foi aparente. As imagens com sua expressão de indignação correram o mundo.

Para saber mais sobre a reação de Angela Bassett e sua visão sobre o Oscar, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Marvel:

Natalie Portman revela seu filme favorito do MCU

Marvel Studios mostra a montagem do estande de Thunderbolts*

Miles Morales chega ao novo Universo Ultimate em nova minissérie