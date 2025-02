Anime de Hunter x Hunter pode ganhar novidades em breve Enquanto o mangá de Hunter x Hunter volta ao hiato, é possível que o anime tenha alguma novidade em breve O post Anime de Hunter x... O Vício|Do R7 14/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 14/01/2025 - 20h07 ) twitter

Enquanto o mangá de Hunter x Hunter volta ao hiato, é possível que o anime tenha alguma novidade em breve, ao menos, é o que aponta a Nippon TV e a VAP. Acontece que no site oficial do AnimeJapan, a Nippon TV e a VAP são listadas como algumas das empresas que devem exibir novidades no evento.

