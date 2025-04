Attack on Titan: O Último Ataque chega hoje ao catálogo da Crunchyroll Filme compila os episódios finais do anime O post Attack on Titan: O Último Ataque chega hoje ao catálogo da Crunchyroll apareceu primeiro... O Vício|Do R7 17/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h26 ) twitter

Attack On Titan

A Crunchyroll anunciou há pouco que o dia de hoje, 17 de abril, marca a chegada do filme compilatório Attack on Titan: O Último Ataque ao seu catálogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades sobre Attack on Titan!

