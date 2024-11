Attack on Titan: THE LAST ATTACK revela trailer focado em Mikasa Attack on Titan: THE LAST ATTACK revela trailer focado em Mikasa O Vício|Do R7 07/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h10 ) twitter

Attack on Titan: THE LAST ATTACK

Estreando nesta sexta-feira (8) no Japão, Attack on Titan: THE LAST ATTACK recebeu um trailer inédito, focado em Mikasa Ackerman (com a voz de Yui Ishikawa).

