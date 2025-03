Avengers: Doomsday | Marvel ainda vai anunciar mais nomes do elenco Produção está em curso no Reino Unido O post Avengers: Doomsday | Marvel ainda vai anunciar mais nomes do elenco apareceu primeiro... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avengers: Doomsday | Marvel ainda vai anunciar mais nomes do elenco

A Marvel Studios promoveu uma live de 5 horas hoje (26) mais cedo, revelando 26 nomes do elenco de Avengers: Doomsday (2026). Embora isso pareça o suficiente, ainda há mais nomes a serem revelados.

Para saber mais sobre as novidades do elenco e o que esperar desse grande lançamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Marvel:

Avengers: Doomsday ganha foto oficial de produção com Robert Downey Jr.

Avengers: Doomsday ganha teaser oficial de produção

Avengers: Doomsday terá Patrick Stewart como Professor Xavier