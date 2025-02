Batman: Silêncio 2 ganha trailer oficial com Jeph Loeb e Jim Lee Sequência começará a ser publicada em março nos EUA O post Batman: Silêncio 2 ganha trailer oficial com Jeph Loeb e Jim Lee apareceu... O Vício|Do R7 28/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 28/02/2025 - 18h08 ) twitter

Batman: Silêncio 2 ganha trailer oficial com Jeph Loeb e Jim Lee

Há pouco (28), a DC Comics lançou um trailer oficial de Batman: Silêncio 2, com participações especiais de Jeph Loeb e Jim Lee. Assista:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades do universo Batman!

