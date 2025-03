Bleach ganha novo vídeo promocional e visual inédito Celebrando o lançamento do jogo Bleach: Rebirth of Souls O post Bleach ganha novo vídeo promocional e visual inédito apareceu primeiro... O Vício|Do R7 21/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta sexta (21), o canal oficial da Shonen Jump no YouTube divulgou um novo vídeo promocional do mangá Bleach, em celebração ao lançamento do jogo Bleach: Rebirth of Souls.

Para mais detalhes e para assistir ao vídeo completo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Minha Amiga Nokotan é um Cervo chega ao +SBT

Cavaleiros do Zodíaco: Fã está recriando batalha de Hyoga vs. Camus

My Hero Academia reúne Deku e Koichi em novo visual