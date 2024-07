O Vício |Do R7

Bleach: Thousand-Year Blood War - Novidades sobre a Parte 3 A saga de Bleach continua a surpreender os fãs com a divulgação de novidades sobre a Parte 3 de Thousand-Year Blood War. Com a agenda...

Alto contraste

A+

A-

A saga de Bleach continua a surpreender os fãs com a divulgação de novidades sobre a Parte 3 de Thousand-Year Blood War. Com a agenda marcada para a divulgação do trailer, a expectativa dos espectadores só aumenta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Bleach: Thousand-Year Blood War agenda divulgação de trailer da Parte 3

• One Piece | Arco da Ilha dos Homens-Peixe estreia na Netflix

• Look Back | Filme estreia em 2º lugar na bilheteria japonesa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.