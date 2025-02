Blue Box | Mangá ganha novo vídeo promocional Celebrando a adaptação em anime e o lançamento do Volume 19 O post Blue Box | Mangá ganha novo vídeo promocional apareceu primeiro... O Vício|Do R7 10/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O canal oficial da Shonen Jump no YouTube divulgou um novo vídeo promocional do mangá Blue Box (Ao no Hako).

Para mais detalhes e para assistir ao vídeo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Solo Leveling divulga visual de novo guerreiro das sombras

Resumão do capítulo 1139 de One Piece

Gundam | Live-action da Legendary irá agradar os fãs, garante diretor