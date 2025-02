Cells at Work | Filme em live-action alcança grande marca na bilheteria japonesa Adaptação está em cartaz nos cinemas japoneses desde dezembro O post Cells at Work | Filme em live-action alcança grande marca na bilheteria... O Vício|Do R7 15/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 15/02/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O perfil oficial do filme em live-action de Cells at Work! no X (ex-Twitter) anunciou que a adaptação ultrapassou a marca de 6 bilhões de ienes (cerca de US$ 39,31 milhões) na bilheteria japonesa.

Para mais detalhes sobre esse sucesso nas bilheteiras, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Bocchi the Rock! | 2ª temporada é anunciada

Guilty Gear Strive: Dual Rulers | Anime ganha data de estreia

Bocchi the Rock! | Filmes compilatórios estreiam na Crunchyroll