Code Geass: Rozé of the Recapture | Parte 2 ganha novo trailer. A continuação da aclamada série de anime Code Geass está gerando grande expectativa entre os fãs com o lançamento de um novo trailer. A história promete trazer reviravoltas emocionantes e ação intensa, mantendo a qualidade que conquistou o público.

