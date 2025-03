Criador de One Piece fez alteração no mangá para evitar mudança em outros países O criador de One Piece, Eiichiro Oda, revelou que fez uma mudança em seu mangá depois de ter ficado descontente ao conferir uma edição... O Vício|Do R7 08/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 22h25 ) twitter

O criador de One Piece, Eiichiro Oda, revelou que fez uma mudança em seu mangá depois de ter ficado descontente ao conferir uma edição internacional. No volume 111 de One Piece, dentro do SBS (Sempre Bom Saber), ele revela o motivo de ter parado de usar balões de fala verticais, passando a usar vários balões para textos mais longos:

Para saber mais sobre essa interessante mudança e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

