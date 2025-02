Crunchyroll disponibiliza todos os episódios de Attack on Titan gratuitamente na plataforma A Crunchyroll decidiu preparar o público para a grande estreia do filme Attack on Titan: O Último Ataque. O post Crunchyroll disponibiliza... O Vício|Do R7 30/01/2025 - 16h08 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h08 ) twitter

A Crunchyroll decidiu preparar o público para a grande estreia do filme Attack on Titan: O Último Ataque. O filme chega em breve aos cinemas brasileiros, dia 27 de fevereiro, com distribuição da Sony Pictures Brasil, e trará o final épico da obra pela primeira vez nas telonas.

Não perca a chance de assistir a todos os episódios de Attack on Titan gratuitamente! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

