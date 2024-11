Crunchyroll traz My Hero Academia: Heroes Rising para o Brasil Segundo longa da série chegou ao serviço com legendas e dublagem em português O post My Hero Academia: Heroes Rising | Filme é adicionado...

O Vício|Do R7 17/10/2024 - 23h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share