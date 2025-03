DC divulga prévia do crossover entre Liga da Justiça e Sonic Muito legal! O post DC divulga prévia do crossover entre Liga da Justiça e Sonic apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 13/03/2025 - 15h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h07 ) twitter

Crossover Sonic e DC Comics

A DC e a SEGA of America divulgaram a arte de capa e uma prévia do conteúdo da nova série de quadrinhos DC x Sonic the Hedgehog, que unirá a Liga da Justiça ao universo de Sonic the Hedgehog. Os fãs já podem conferir as páginas internas da primeira edição e as capas das três seguintes.

