DC reina absoluta no ranking de vendas de março nos EUA

Mais cedo (8), foi divulgado o ranking de vendas de quadrinhos de março nos EUA, e a DC Comics se destacou ao dominar o Top 10 com sete títulos, seis dos quais pertencem ao cada vez mais popular e financeiramente bem-sucedido Universo Absolute.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades do universo dos quadrinhos!

