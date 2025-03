Demolidor: Renascido | Vincent D’Onofrio diz que série originalmente não teria conexão com a Netflix Plano original para Demolidor: Renascido era trazer uma narrativa nova e sem qualquer conexão com a obra anterior O post Demolidor:... O Vício|Do R7 04/03/2025 - 14h08 (Atualizado em 04/03/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

demolidor-deisney-plus-marvel-rei-do-crime

O ator Vincent D'Onofrio, o Rei do Crime do Universo Cinematográfico Marvel, revelou que Demolidor: Renascido originalmente não teria qualquer conexão com a série do Demolidor da Netflix.

Para saber mais sobre essa revelação e o futuro da série, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Marvel:

Homem-Aranha 4 será uma sequência direta de Avengers: Doomsday, diz rumor

Vin Diesel comenta possível filme de Groot

Demolidor: Renascido | Imagem promocional destaca novo uniforme de Matt Murdock