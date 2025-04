Demon Slayer: Castelo do Infinito divulga pôster inédito de Zenitsu Confira! O post Demon Slayer: Castelo do Infinito divulga pôster inédito de Zenitsu apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 13/04/2025 - 14h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 14h05 ) twitter

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba revelou um novo pôster de Zenitsu Agatsuma como parte da contagem regressiva para o lançamento do primeiro filme da trilogia Castelo do Infinito, que adapta o arco final do mangá de Koyoharu Gotoge.

