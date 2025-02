Detective Conan ganha visual inspirado em Harry Potter Mangá anunciou colaboração com a franquia no Japão O post Detective Conan ganha visual inspirado em Harry Potter apareceu primeiro... O Vício|Do R7 14/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 14/01/2025 - 16h27 ) twitter

O perfil oficial de Detective Conan no X (ex-Twitter) anunciou uma campanha em parceria com a franquia Harry Potter no Japão.

