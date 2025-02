Digimon Adventure: Beyond compartilha visual dos digiescolhidos adultos Os digiescolhidos originais estão voltando para um novo anime, chamado Digimon Adventure: Beyond O post Digimon Adventure: Beyond compartilha... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 09h27 (Atualizado em 16/01/2025 - 09h27 ) twitter

Os digiescolhidos originais estão voltando para um novo anime, chamado Digimon Adventure: Beyond. E, agora, temos as primeiras imagens deles já adultos. O anime faz parte da celebração de 25 anos do anime original e a franquia promete emocionar os fãs com este novo projeto.

Não perca a chance de saber mais sobre este emocionante retorno!

