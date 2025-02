Donovan Desmond pode ser a chave para revelar a verdadeira identidade de Anya em Spy x Family Loid Forger tem trabalhado em seus planos A e B para a Operação Strix há um bom tempo em Spy x Family. O post Donovan Desmond pode... O Vício|Do R7 22/01/2025 - 21h46 (Atualizado em 22/01/2025 - 21h46 ) twitter

Loid Forger tem trabalhado em seus planos A e B para a Operação Strix há um bom tempo em Spy x Family. Entretanto, ao que parece, o Plano C é o que tem dado mais resultados com a amizade de Melinda e Yor. Com a assistência de Yor, o Agente Twilight finalmente conseguiu boas informações da esposa do seu alvo. Dito isto, essa informação é bem peculiar, para dizer o mínimo.

Para descobrir mais sobre essa intrigante conexão, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

