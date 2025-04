Dragon Ball: Afinal, Goku e Vegeta são amigos ou inimigos? Desde que Vegeta apareceu pela primeira vez em Dragon Ball Z, tivemos o início de uma história que se tornaria a rivalidade mais icônica... O Vício|Do R7 10/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 21h26 ) twitter

Desde que Vegeta apareceu pela primeira vez em Dragon Ball Z, tivemos o início de uma história que se tornaria a rivalidade mais icônica dos animes. Entretanto, com o passar do tempo, as coisas foram ficando confusas, afinal, Goku e Vegeta são amigos ou inimigos? Neste artigo, iremos explorar toda a trajetória desta relação, destacando os principais momentos e respondendo esta pergunta de uma vez por todas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e descubra todos os detalhes dessa rivalidade!

