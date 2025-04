Filho de Hayao Miyazaki defende legado do pai em meio à controvérsia com IA Goro Miyazaki classificou trabalho dos fundadores do Studio Ghbili como insubstituível O post Filho de Hayao Miyazaki defende legado... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 00h05 (Atualizado em 04/04/2025 - 00h05 ) twitter

Studio Ghibli

Em meio a controvérsia envolvendo o uso de imagens geradas com IA para recriar o estilo de animações do Studio Ghibli, Goro Miyazaki (Contos de Terramar), filho do lendário diretor e co-fundador do estúdio, Hayao Miyazaki (A Viagem de Chihiro, O Menino e a Garça), defendeu o trabalho pai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e descubra mais sobre a visão de Goro sobre o futuro do Studio Ghibli!

