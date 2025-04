Fire Force divulga abertura e encerramento da 3ª temporada Parte 1 da temporada final estreou ontem (4) na Crunchyroll O post Fire Force divulga abertura e encerramento da 3ª temporada apareceu... O Vício|Do R7 05/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 05/04/2025 - 09h26 ) twitter

O canal oficial de Fire Force no YouTube divulgou as versões sem créditos da abertura e do encerramento da Parte 1 da 3ª temporada do anime.

