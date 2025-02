Frieren e a Jornada Para o Além ganhará conto acompanhando lançamento do Volume 14 Edição especial será lançada no Japão em 18 de março O post Frieren e a Jornada Para o Além ganhará conto acompanhando lançamento do... O Vício|Do R7 18/01/2025 - 10h06 (Atualizado em 18/01/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A editora Shogakukan listou uma edição especial do Volume 14 de Frieren e a Jornada Para o Além (Sousou no Frieren) acompanhada de um conto. O novo volume será lançado no Japão em 18 de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes para mais detalhes sobre essa nova edição!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Lycoris Recoil revela título e pôster de série de curtas

Data do último episódio de Dragon Ball Daima é revela acidentalmente

Oshi no Ko, O Verão em que Hikaru Morreu e mais ganham cartazes para o AnimeJapan