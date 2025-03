Frieren e a Jornada Para o Além supera 24 milhões de cópias em circulação Volume 14 será lançado no Japão em 18 de março O post Frieren e a Jornada Para o Além supera 24 milhões de cópias em circulação apareceu... O Vício|Do R7 05/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h06 ) twitter

Nesta quarta (5), durante um evento de Frieren e a Jornada Para o Além (Sousou no Frieren) com transmissão ao vivo no YouTube, foi anunciado que o mangá ultrapassou a marca de 24 milhões de cópias em circulação.

Para mais detalhes sobre essa incrível conquista e o que vem por aí, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

