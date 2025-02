Gundam GQuuuuuuX ganha trailer com spoilers Versão para cinemas está em cartaz no Japão desde a última sexta (17) O post Gundam GQuuuuuuX ganha trailer com spoilers apareceu primeiro... O Vício|Do R7 23/01/2025 - 09h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A versão para cinemas de Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX (pronuncia-se "g-kwux") ganhou um trailer com spoilers no canal oficial da franquia no YouTube.

Para mais detalhes e informações sobre o trailer, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

One Piece revela calendário de lançamento dos próximos capítulos

Donovan Desmond pode ser a chave para revelar a verdadeira identidade de Anya em Spy x Family

My Hero Ultra Rumble dá início à 9ª temporada