Gundam Wing ganha visual de 30º aniversário Destacando Heero Yuy e Relena Darlian O post Gundam Wing ganha visual de 30º aniversário apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 01/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O portal Gundam.info anunciou o início do projeto de celebração ao 30º aniversário do anime Mobile Suit Gundam Wing com um novo visual.

Para mais detalhes sobre essa celebração e as novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Naruto | Como funciona o Shinjutsu?

Devil May Cry | Netflix divulga novo clipe do anime com Dante e Vergil

Chainsaw Man – O Filme: Arco da Reze ganha novo pôster na CinemaCon