Japoneses criticam falta de criatividade no gênero Isekai A indústria de anime voltou a protagonizar um debate sobre um dos gêneros mais populares do momento, o Isekai. O post Japoneses criticam... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A indústria de anime voltou a protagonizar um debate sobre um dos gêneros mais populares do momento, o Isekai. Para quem não conhece, o Isekai (japonês :異 世界, traduzido como "mundo diferente" ou "outro mundo") é um gênero japonês de light novels, mangás e anime que giram em torno de uma pessoa que é transportada para outro mundo e precisa aprender a sobreviver lá. Geralmente, tais obras levam o protagonista para um mundo de fantasia ou game.

Para saber mais sobre as críticas e a saturação do gênero, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Solo Leveling: Série Live-Action ganha update

Haikyuu!!, Gundam SEED Freedom e Look Back são indicados a Prêmio da Academia do Japão

My Hero Academia: Vigilantes | Anime agenda divulgação de novo teaser