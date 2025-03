Joe Maganiello revela que conversou com Eiichiro Oda sobre seu papel como Crocodile O ator Joe Manganiello revelou que conversou com o criador da obra, Eiichiro Oda, sobre como interpretará Crocodile O post Joe Maganiello... O Vício|Do R7 30/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 19h05 ) twitter

Joe Manganiello é Crocodile em One Piece

A série One Piece está se preparando para lançar a segunda temporada de sua adaptação live-action e o ator Joe Manganiello revelou que conversou com o criador da obra, Eiichiro Oda, sobre como interpretará Crocodile:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades sobre One Piece!

