Jujutsu Kaisen | Novas figuras POP! do anime são reveladas Funko revela novas figuras POP! do anime Jujutsu Kaisen. A coleção promete agradar os fãs com personagens icônicos em versões colecionáveis...

O Vício|Do R7 12/06/2024 - 17h34 (Atualizado em 12/06/2024 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share