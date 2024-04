Kagurabachi anuncia reimpressão do Volume 1 - Saiba mais sobre essa novidade!

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Kagurabachi, a renomada editora de mangás, acaba de anunciar a emocionante notícia: a reimpressão do aguardado Volume 1! Os fãs da série agora terão a oportunidade de reviver as aventuras de seus personagens favoritos e mergulhar novamente nesse universo cativante.

Quer saber mais sobre essa novidade imperdível? Consulte a matéria completa no nosso parceiro, Animes & Mangás - O Vício! Saiba todos os detalhes sobre a reimpressão do Volume 1 de Kagurabachi e fique por dentro de todas as emoções que aguardam os leitores. Não perca essa chance!

Consulte a matéria completa aqui!

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

Kagurabachi anuncia reimpressão do Volume 1

Solo Leveling divulga imagens do Episódio 6

NieR:Automata Ver1.1a confirma previsão de estreia da Parte 2

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.