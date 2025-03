Look Back vence Prêmio da Academia do Japão Animação concorria com novos filmes de Gundam, Detetive Conan e Haikyuu!! O post Look Back vence Prêmio da Academia do Japão apareceu... O Vício|Do R7 15/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 10h45 ) twitter

Foram revelados os ganhadores da 48ª edição dos Prêmios da Academia do Japão, com Look Back vencendo nas categorias de Melhor Animação e Contribuição Criativa. O filme está disponível no Prime Video com legendas e dublagem em português.

