Marvel anuncia Godzilla vs. Vingadores Lançamento acontece em junho nos Estados Unidos O post Marvel anuncia Godzilla vs. Vingadores apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 18/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 23h45 )

Godzilla e Vingadores

Em comunicado oficial, a Marvel Comics confirma que está trabalhando em uma série limitada intitulada Godzilla vs. Vingadores, com roteiro do vencedor do Prêmio Eisner, David F. Walker (Planeta dos Macacos), e arte do aclamado George Jeanty (Star Wars: Mace Windu).

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes desse confronto épico! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Livros e HQs.

